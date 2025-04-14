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14 апреля, 18:49

Форум городов трудовой доблести стартовал в Салехарде

Обложка © VK / Национальный центр исторической памяти

Обложка © VK / Национальный центр исторической памяти

В Салехарде стартовал форум городов трудовой доблести «Одна страна — одна Победа». Мероприятие проводится в честь 80-летия Великой Победы и 430-летия города. В этом году Салехарду присвоили звание «Город трудовой доблести».

«В годы войны Салехард стал одним из важнейших центров обеспечения страны продовольствием. Когда мужчины ушли на фронт, их места заняли женщины и подростки», — заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Полпред также отметил, что присвоение звания «Город трудовой доблести» – это не только признание заслуг, но и важный символ, напоминающий о самоотверженном труде тех, кто в годы войны, несмотря на лишения, неустанно работал в тылу, приближая Победу. Он выразил уверенность, что форум послужит платформой для сохранения исторической памяти, обмена опытом и генерации новых идей.

Ранее в Москве заработала выставка о научных достижениях в Великой Отечественной войне. В годы войны научные и инженерные ресурсы страны были мобилизованы для поддержки фронта, а оборонные предприятия работали на полную мощность.

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Полина Никифорова
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