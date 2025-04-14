Лавров рассказал, на каком этапе находится соглашение РФ и США по Украине
Лавров: РФ и США пока не достигли согласия по украинскому соглашению
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Россия и США пока не достигли договоренности по ключевым аспектам урегулирования ситуации в Украине в рамках текущих контактов. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются», — сказал министр в интервью «Коммерсанту».
По словам Лаврова, для достижения всеобъемлющего урегулирования необходимо устранить коренные причины конфликта. Он уточнил, что к таким причинам относится вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО и соблюдение прав национальных меньшинств на территории Незалежной в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое появление выгодных мирных инициатив для разрешения украинского кризиса. Также он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева заплатить 15 миллиардов долларов за 10 комплексов Patriot.