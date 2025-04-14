Лавров рассказал, на каком этапе находится соглашение РФ и США по Украине

Россия и США пока не достигли договоренности по ключевым аспектам урегулирования ситуации в Украине в рамках текущих контактов. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются», — сказал министр в интервью «Коммерсанту».

По словам Лаврова, для достижения всеобъемлющего урегулирования необходимо устранить коренные причины конфликта. Он уточнил, что к таким причинам относится вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО и соблюдение прав национальных меньшинств на территории Незалежной в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН.