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Регион
14 апреля, 18:02

Лавров рассказал, на каком этапе находится соглашение РФ и США по Украине

Лавров: РФ и США пока не достигли согласия по украинскому соглашению

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия и США пока не достигли договоренности по ключевым аспектам урегулирования ситуации в Украине в рамках текущих контактов. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются», — сказал министр в интервью «Коммерсанту».

По словам Лаврова, для достижения всеобъемлющего урегулирования необходимо устранить коренные причины конфликта. Он уточнил, что к таким причинам относится вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО и соблюдение прав национальных меньшинств на территории Незалежной в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН.

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Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое появление выгодных мирных инициатив для разрешения украинского кризиса. Также он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева заплатить 15 миллиардов долларов за 10 комплексов Patriot.

Наталья Демьянова
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