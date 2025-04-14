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14 апреля, 18:10

Будет меньше браков: В Госдуме раскритиковали идею повышения госпошлины на развод

Депутат Буцкая: Повышение госпошлины на развод приведёт к уменьшению числа браков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Повышение госпошлины на расторжение брака приведёт к сокращению числа заключаемых браков в России, считает первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Однако, она подчёркивает, что для улучшения ситуации необходим комплексный подход.

«Увеличение штрафов за развод приведёт только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — приводит ТАСС слова парламентария.

Депутат также отметила необходимость сотрудничества с высшими учебными заведениями и поддержания регулярного контакта с молодыми людьми, готовящимися к созданию семьи.

С 1 января этого года госпошлина за расторжение брака выросла почти в восемь раз и теперь составляет 5000 рублей. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал установить плату за развод в размере 100 000 рублей, полагая, что это станет сдерживающим фактором и сократит число разводов в стране.

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