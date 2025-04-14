Будет меньше браков: В Госдуме раскритиковали идею повышения госпошлины на развод

Повышение госпошлины на расторжение брака приведёт к сокращению числа заключаемых браков в России, считает первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Однако, она подчёркивает, что для улучшения ситуации необходим комплексный подход.

«Увеличение штрафов за развод приведёт только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — приводит ТАСС слова парламентария.

Депутат также отметила необходимость сотрудничества с высшими учебными заведениями и поддержания регулярного контакта с молодыми людьми, готовящимися к созданию семьи.