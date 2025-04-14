Плющенко выгнал фигуристку Муравьёву из своей академии за срывы тренировок

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва покинула академию «Ангелы Плющенко» до завершения срока действия договора. Её заставили подписать заявление об уходе из-за систематических срывов тренировок и хамства в адрес тренеров. О такой причине ухода сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

«[Муравьёва] была выгнана с ледовой тренировки за систематическое нарушение тренировочного процесса, наблюдавшееся в течение длительного времени, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битьё льда», — рассказал информированный источник.

Инициатива о расторжении договора поступила от главного тренера академии Евгения Плющенко. Ситуацию старались уладить, но главный тренер академии был «настолько зол, что переговорочный процесс был сорван». 18-летняя фигуристка подписала заявление об уходе 10 апреля. Предположительно, спортсменка может перейти в тренерские штабы Этери Тутберидзе или Алексея Мишина.

Сегодня Муравьёва подтвердила свою информацию об уходе в социальных сетях, заявив, что «не делала никому ничего плохого». Спортсменка тренировалась под руководством Плющенко с 2020 года. Она заняла второе метро на Чемпионате России-2024, завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России-2023 и стала двукратным бронзовым призёром первенства России среди юниоров. Также она часто принимала участие в ледовых шоу Евгения Плющенко.