«Ни за кем не бегаем»: Россия не стремится к снятию санкций, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия ни за кем не бегает для отмены санкций
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Россия не бегает за другими странами, чтобы с неё сняли санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что даже в случае снятия ограничений со стороны США, Москва не должна попадать в зависимость от Вашингтона в стратегически важных областях.
«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — заявил министр, отвечая на вопрос журналиста.
Лавров, ссылаясь на неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости экономического суверенитета, обвинил администрацию Джо Байдена в разрушении глобальной экономики. Он заявил, что санкционная политика США, по сути, стала единственным инструментом внешней политики, что привело к краху глобализации.
Ранее Лавров раскрыл, на каком этапе находится соглашение РФ и США по Украине. Он заявил, что страны пока не достигли согласия по этому вопросу. Для достижения всеобъемлющего урегулирования необходимо устранить коренные причины конфликта, подчеркнул министр.