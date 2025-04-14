«Ни за кем не бегаем»: Россия не стремится к снятию санкций, заявил Лавров

Россия не бегает за другими странами, чтобы с неё сняли санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что даже в случае снятия ограничений со стороны США, Москва не должна попадать в зависимость от Вашингтона в стратегически важных областях.

«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — заявил министр, отвечая на вопрос журналиста.

Лавров, ссылаясь на неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости экономического суверенитета, обвинил администрацию Джо Байдена в разрушении глобальной экономики. Он заявил, что санкционная политика США, по сути, стала единственным инструментом внешней политики, что привело к краху глобализации.