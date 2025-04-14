В России до 2,8 млн рублей увеличат страховку по вкладам, которые нельзя закрыть досрочно

В законопроекте, который был одобрен комиссией по законопроектной деятельности при правительстве, предлагается увеличить размер страхового возмещения по рублёвым сберегательным сертификатам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь максимальная сумма возмещения составит 2,8 миллиона рублей вместо прежних 1,4 миллиона. Это касается безотзывных сертификатов, срок действия которых составляет не менее трёх лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Цель данной инициативы — стимулировать граждан размещать свои средства в банках на длительный срок. Это указано в пояснительной записке к законопроекту. Представитель Банка России в беседе с журналистами отметил, что регулятор стремится создать условия для привлечения «длинных» денег.

Агентство по страхованию вкладов поддержало предложение, отметив, что увеличение лимита сделает долгосрочные инструменты более привлекательными для населения.

С начала 2024 года ведётся обсуждение вопроса о расширении страхового покрытия для долгосрочных сбережений. С предложением выступила заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова. Затем президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию поручил проработать этот вопрос.