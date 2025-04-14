Пятеро индийцев в шутку накачали друга воздухом из компрессора до разрыва внутренних органов

Трагический инцидент произошёл на производстве в Индии, где пятеро коллег, предположительно в шутку, накачали мужчину воздухом из компрессора. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, инцидент произошёл на рабочем месте. Коллеги 30-летнего мужчины в шутку закачали сжатый воздух в его тело через промышленный компрессор. Пострадавшего немедленно доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось из-за разрыва внутренних органов.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Сложность представляет то, что место инцидента было скрыто зелёной сеткой, несмотря на наличие камер наблюдения.