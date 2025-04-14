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14 апреля, 19:58

Пятеро индийцев в шутку накачали друга воздухом из компрессора до разрыва внутренних органов

Times of India: В Индии коллеги накачали рабочего воздухом из компрессора

Больничная палата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Больничная палата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Трагический инцидент произошёл на производстве в Индии, где пятеро коллег, предположительно в шутку, накачали мужчину воздухом из компрессора. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, инцидент произошёл на рабочем месте. Коллеги 30-летнего мужчины в шутку закачали сжатый воздух в его тело через промышленный компрессор. Пострадавшего немедленно доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось из-за разрыва внутренних органов.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Сложность представляет то, что место инцидента было скрыто зелёной сеткой, несмотря на наличие камер наблюдения.

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Ранее сообщалось о другом трагическом случае в Индии. В штате Уттар-Прадеш восьмилетний ребёнок загрыз до смерти своего десятилетнего друга. Инцидент произошёл в городе Лалитпур, когда младший мальчик напал на соседа во время игры.

Антон Голыбин
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