Пятеро индийцев в шутку накачали друга воздухом из компрессора до разрыва внутренних органов
Times of India: В Индии коллеги накачали рабочего воздухом из компрессора
Больничная палата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Трагический инцидент произошёл на производстве в Индии, где пятеро коллег, предположительно в шутку, накачали мужчину воздухом из компрессора. Об этом сообщает Times of India.
По данным издания, инцидент произошёл на рабочем месте. Коллеги 30-летнего мужчины в шутку закачали сжатый воздух в его тело через промышленный компрессор. Пострадавшего немедленно доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось из-за разрыва внутренних органов.
Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Сложность представляет то, что место инцидента было скрыто зелёной сеткой, несмотря на наличие камер наблюдения.
Ранее сообщалось о другом трагическом случае в Индии. В штате Уттар-Прадеш восьмилетний ребёнок загрыз до смерти своего десятилетнего друга. Инцидент произошёл в городе Лалитпур, когда младший мальчик напал на соседа во время игры.