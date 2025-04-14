Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства стремятся найти «новенького полуфюрера», чтобы сохранить нынешний курс Киева. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсантъ».

По словам дипломата, предложения, исходящие от западных лидеров, направлены не столько на прекращение боевых действий, сколько на удержание контроля над определённой частью украинской территории. Лавров считает, что эти планы служат интересам антироссийской стратегии и напоминают тактику, которую Запад применял в период действия Минских соглашений.

«Сейчас, правда, американцы сказали — выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей», — отметил глава МИД.

Министр также предположил, что на Западе могут попытаться найти «новенького полуфюрера», который выглядел бы более приемлемо для внешних наблюдателей. Тем не менее, как подчеркнул Лавров, в случае подобного сценария ключевые принципы управления и идеологические установки останутся неизменными.