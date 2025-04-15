Путин открыл производство аналога упаковки «Тетра Пак» в Чехове

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил производство в подмосковном Чехове. Здесь будет выпускаться упаковка для длительного хранения напитков, аналогичная продукции, которая ранее поступала от шведско-швейцарской компании «Тетра Пак».

Компания «МолоПак», инициировавшая строительство завода, планирует ежегодно производить 1,2 миллиарда упаковок, предназначенных для молока, соков и вина. Завод не только заполнит пустоту, оставшуюся после ухода иностранных производителей, но и предложит такие форматы, как 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л и 2 л — которые ранее завозились из-за рубежа.

Фонд развития промышленности предоставил компании льготный кредит, общий объём вложений составил 1,3 млрд рублей.