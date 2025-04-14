McDonald’s отключил логотип России на карте в штаб-квартире

На форуме Reddit пользователь под ником VainIsMyName показал фотографию из штаб-квартиры «Макдональдс» в Чикаго, на которой представлена карта мира с логотипами сети ресторанов. В России, как заметил автор публикации, его отключили.

Карта мира с логотипами сети «Макдональдс». Фото © Reddit / VainIsMyName

После публикации пользователи вспомнили о существовании корпоративного учебного центра компании – «Гамбургер университет». Один из участников обсуждения, живущий в России, заявил, что ранее не слышал о подобном.

«Я живу в Москве с рождения, но никогда не слышал о «Гамбургер университете». Посмотрел в поисковике и он, кажется, закрылся в 2022 году. Что ж, это было предсказуемо», — ответил пользователь под ником BorisBullshitDodger.