McDonald’s отключил логотип России на карте в штаб-квартире
Сеть заведений быстрого питания McDonald's. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /SUDONG KIM
На форуме Reddit пользователь под ником VainIsMyName показал фотографию из штаб-квартиры «Макдональдс» в Чикаго, на которой представлена карта мира с логотипами сети ресторанов. В России, как заметил автор публикации, его отключили.
Карта мира с логотипами сети «Макдональдс». Фото © Reddit / VainIsMyName
После публикации пользователи вспомнили о существовании корпоративного учебного центра компании – «Гамбургер университет». Один из участников обсуждения, живущий в России, заявил, что ранее не слышал о подобном.
«Я живу в Москве с рождения, но никогда не слышал о «Гамбургер университете». Посмотрел в поисковике и он, кажется, закрылся в 2022 году. Что ж, это было предсказуемо», — ответил пользователь под ником BorisBullshitDodger.
По словам автора публикации, штаб-квартира McDonald’s имеет немалую популярность, привлекая как туристов, так и местных жителей уникальной возможностью попробовать блюда из меню, недоступные в других странах. В качестве примера он привёл японские наггетсы, канадские картофельные блюда и датские десерты.
Ранее распространялась информация о том, что западные бренды собираются вернуться в Россию. Речь идёт о более чем 350 компаниях. Ситуацию прокомментировали в Кремле, отметив, что это нормальная практика. Однако, как пишут СМИ, западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения в Россию.