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14 апреля, 22:01

Вице-президент США Вэнс сломал кубок по американскому футболу перед толпой в Белом доме

Вице-президент США Вэнс сломал кубок победителя турнира по американскому футболу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разломал на две части кубок для победителя студенческого чемпионата по американскому футболу на церемонии награждения в Белом доме. Однако чиновник смог выкрутиться из ситуации.

Джей Ди Вэнс сломал кубок для победителя студенческого чемпионата по американскому футболу. Видео © X / MundoEConflicto

«Я не хотел, чтобы кто-то после Огайо Стейт получил этот трофей, поэтому я решил его сломать», — шутливо оправдался уроженец штата Огайо Вэнс на своей странице в соцсети X.

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Подобной неловкостью знаменит глава предыдущей американской администрации Джо Байден. В ноябре прошлого года он уронил, поднял с пола и «эротично» облизал медаль рыдающей американки.

Обложка ©

X / MundoEConflicto

Никита Никонов
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