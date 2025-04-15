Вице-президент США Вэнс сломал кубок по американскому футболу перед толпой в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разломал на две части кубок для победителя студенческого чемпионата по американскому футболу на церемонии награждения в Белом доме. Однако чиновник смог выкрутиться из ситуации.

Джей Ди Вэнс сломал кубок для победителя студенческого чемпионата по американскому футболу. Видео © X / MundoEConflicto

«Я не хотел, чтобы кто-то после Огайо Стейт получил этот трофей, поэтому я решил его сломать», — шутливо оправдался уроженец штата Огайо Вэнс на своей странице в соцсети X.