Летевший в Екатеринбург самолёт готовится к экстренной посадке в Минводах
Airbus A320. Обложка © Wikipedia / Laurent ERRERA
В небе над Северным Кавказом возникла экстренная ситуация: самолёт Airbus A320 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом SU6653 из Минеральных Вод в Екатеринбург, направляется к аварийной посадке. Инцидент произошёл через час после вылета, когда лайнер, набрав высоту и направляясь к Каспийскому морю, неожиданно начал снижаться.
Пилоты сообщили о разгерметизации кабины. Для обеспечения безопасности экипаж активировал сигнал 7700, который информирует о чрезвычайной ситуации, и начал снижать высоту, чтобы выполнить аварийную посадку.
Рейс SU6653. Фото © Flightradar
Ранее стало известно, что при крушении легкомоторного самолёта Mitsubishi MU-2B в Нью-Йорке погибли все шесть пассажиров. Представитель национального совета по безопасности добавил, что воздушное судно врезалось в землю на высокой скорости и сильно деформировалось.