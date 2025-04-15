Летевший в Екатеринбург самолёт готовится к экстренной посадке в Минводах

В небе над Северным Кавказом возникла экстренная ситуация: самолёт Airbus A320 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом SU6653 из Минеральных Вод в Екатеринбург, направляется к аварийной посадке. Инцидент произошёл через час после вылета, когда лайнер, набрав высоту и направляясь к Каспийскому морю, неожиданно начал снижаться.

Пилоты сообщили о разгерметизации кабины. Для обеспечения безопасности экипаж активировал сигнал 7700, который информирует о чрезвычайной ситуации, и начал снижать высоту, чтобы выполнить аварийную посадку.

Рейс SU6653. Фото © Flightradar