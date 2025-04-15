Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вены в 1945-м
Памятник солдатам Красной Армии в Вене. Обложка © ТАСС / Василий Шитов
Министерство обороны России представило рассекреченные архивные материалы, посвящённые 80-й годовщине завершения Венской стратегической наступательной операции. Операция, проведенная в апреле 1945 года, стала важным шагом в нанесении последнего удара по военной мощи Третьего рейха, ускорив его капитуляцию.
В опубликованных документах содержатся уникальные свидетельства о гуманитарной помощи, оказанной Советским Союзом Австрии, освободившейся от нацистского гнёта. Несмотря на тяжёлые условия послевоенного времени, советские войска обеспечили жителей страны продовольствием, а также приложили усилия для сохранения социальной стабильности.
Венская наступательная операция — стратегическое наступление Красной Армии против немецких войск. Оно проводилось с 16 марта по 15 апреля 1945 года в западной части Венгрии и Восточной Австрии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране будут проводиться многочисленные мероприятия и проекты, приуроченных к знаменательной дате.