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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 22:47

Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вены в 1945-м

Памятник солдатам Красной Армии в Вене. Обложка © ТАСС / Василий Шитов

Памятник солдатам Красной Армии в Вене. Обложка © ТАСС / Василий Шитов

Министерство обороны России представило рассекреченные архивные материалы, посвящённые 80-й годовщине завершения Венской стратегической наступательной операции. Операция, проведенная в апреле 1945 года, стала важным шагом в нанесении последнего удара по военной мощи Третьего рейха, ускорив его капитуляцию.

В опубликованных документах содержатся уникальные свидетельства о гуманитарной помощи, оказанной Советским Союзом Австрии, освободившейся от нацистского гнёта. Несмотря на тяжёлые условия послевоенного времени, советские войска обеспечили жителей страны продовольствием, а также приложили усилия для сохранения социальной стабильности.

  • Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
    Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
  • Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
    Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
  • Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
    Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
  • Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России
    Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России

Директива ставки ВГК. Фото © Минобороны России

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Венская наступательная операция — стратегическое наступление Красной Армии против немецких войск. Оно проводилось с 16 марта по 15 апреля 1945 года в западной части Венгрии и Восточной Австрии.

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