Лавров: Россия знает, как не загнать себя в «ловушку» в сделке с США

Россия знает, как вести переговоры с США и не попасть в зависимость от американских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров подчеркнул, что Россия учла прошлый опыт и не допустит экономической, технической или военной зависимости от США. По его словам, важно извлекать выгоду из сотрудничества, не ставя под угрозу национальную безопасность.

«Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) «сделки», мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную «ловушку»», — сказал он.