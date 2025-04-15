Лавров: США признали идиотизмом отказ администрации Байдена от диалога с Россией

Предыдущая администрация США, возглавляемая Джо Байденом, осознала ошибочность прекращения диалога с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

По словам министра, новая администрация признала абсурдность отказа от общения, доставшегося от преемников. Лавров подчеркнул необходимость поддержания диалога между ответственными участниками международной арены, коими являются Россия и США. Он считает, что разногласия не должны перерастать в конфронтацию.

«У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — отметил министр.