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Регион
14 апреля, 23:08

Kia включила Россию в план продаж на 2025 год

Автомобиль KIA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Автомобиль KIA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Компания Kia включила российский рынок в свои планы по продажам на 2025 год. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно информации издания, Kia намерена реализовать на территории России 50 тысяч автомобилей в течение 2025 года. Эксперты полагают, что такое решение поможет компании диверсифицировать рынки сбыта в условиях мировой нестабильности.

«Kia возрождает «российскую долю» в среднесрочной и долгосрочной перспективе продаж», — отмечает Yonhap.
Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке
Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке

Напомним, что в конце февраля Kia начала поиск сотрудников для офиса в Москве. На рекрутинговых площадках появились вакансии технического консультанта и специалиста по маркетингу дилеров.

Антон Голыбин
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