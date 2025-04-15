Kia включила Россию в план продаж на 2025 год

Компания Kia включила российский рынок в свои планы по продажам на 2025 год. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно информации издания, Kia намерена реализовать на территории России 50 тысяч автомобилей в течение 2025 года. Эксперты полагают, что такое решение поможет компании диверсифицировать рынки сбыта в условиях мировой нестабильности.

«Kia возрождает «российскую долю» в среднесрочной и долгосрочной перспективе продаж», — отмечает Yonhap.