Kia включила Россию в план продаж на 2025 год
Автомобиль KIA. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss
Компания Kia включила российский рынок в свои планы по продажам на 2025 год. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Согласно информации издания, Kia намерена реализовать на территории России 50 тысяч автомобилей в течение 2025 года. Эксперты полагают, что такое решение поможет компании диверсифицировать рынки сбыта в условиях мировой нестабильности.
«Kia возрождает «российскую долю» в среднесрочной и долгосрочной перспективе продаж», — отмечает Yonhap.
Напомним, что в конце февраля Kia начала поиск сотрудников для офиса в Москве. На рекрутинговых площадках появились вакансии технического консультанта и специалиста по маркетингу дилеров.