Люксовый немецкий автобренд подал заявление о банкротстве
Bild: Немецкий производитель люксовых авто Isdera подал заявление о банкротстве
Автомобиль Isdera. Обложка © Wikipedia
Немецкий производитель люксовых автомобилей Isdera подал заявление о банкротстве. Об этом сообщило издание Bild.
Компания Isdera, специализировавшаяся на выпуске небольших партий дорогих автомобилей, официально обратилась в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля. Одним из самых известных автомобилей марки является Isdera Commendatore 112i, проданный на аукционе в 2021 году за 1,2 миллиона евро.
«11 апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена», — пишет Bild.
Немецкий автопром в последнее время сталкивается с экономическими трудностями. Так, например, Volkswagen объявил о планах сокращения производства и сотрудников. Это привело к забастовкам, на которые работники даже принесли факелы.