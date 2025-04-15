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15 апреля, 06:02

Люксовый немецкий автобренд подал заявление о банкротстве

Bild: Немецкий производитель люксовых авто Isdera подал заявление о банкротстве

Автомобиль Isdera. Обложка © Wikipedia

Автомобиль Isdera. Обложка © Wikipedia

Немецкий производитель люксовых автомобилей Isdera подал заявление о банкротстве. Об этом сообщило издание Bild.

Компания Isdera, специализировавшаяся на выпуске небольших партий дорогих автомобилей, официально обратилась в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля. Одним из самых известных автомобилей марки является Isdera Commendatore 112i, проданный на аукционе в 2021 году за 1,2 миллиона евро.

«11 апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена», — пишет Bild.

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Немецкий автопром в последнее время сталкивается с экономическими трудностями. Так, например, Volkswagen объявил о планах сокращения производства и сотрудников. Это привело к забастовкам, на которые работники даже принесли факелы.

Антон Голыбин
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