Люксовый немецкий автобренд подал заявление о банкротстве

Компания Isdera, специализировавшаяся на выпуске небольших партий дорогих автомобилей, официально обратилась в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля. Одним из самых известных автомобилей марки является Isdera Commendatore 112i, проданный на аукционе в 2021 году за 1,2 миллиона евро.

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Немецкий автопром в последнее время сталкивается с экономическими трудностями. Так, например, Volkswagen объявил о планах сокращения производства и сотрудников. Это привело к забастовкам, на которые работники даже принесли факелы.