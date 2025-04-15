В России предложили ввести самозапрет на оформление сим-карт

Минцифры России опубликовало проект постановления, согласно которому операторы связи не смогут оформлять SIM-карты на граждан, если на них действует самозапрет на заключение подобных договоров. Документ размещён на портале проектов нормативных актов, информация также появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Право установить такой запрет через портал «Госуслуги» появится у граждан с 1 сентября 2025 года. Эта мера предусмотрена федеральным законом, направленным на предотвращение мошенничества с использованием мобильной связи.

«Операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен», — говорится в материале. Узнать о наличии самозапрета можно будет в офисе оператора, через приложение, по SMS или электронной почте.