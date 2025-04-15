Кэти Перри захотела написать песню о пережитом полёте в космос

Певица Кэти Перри планирует написать песню о своём недавнем полёте в космос. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

Кошмар Королёва: В чём Кэти Перри и невесте Безоса повезло больше, чем Терешковой

Кошмар Королёва: В чём Кэти Перри и невесте Безоса повезло больше, чем Терешковой

Напомним, полёт состоялся 14 апреля. Экипаж, в составе которого были Перри, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-сотрудница NASA Айша Боу и специалист по биоастронавтике Аманда Нгуен, отправился в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Полёт женского экипажа организовала Лорен Санчес. Она же разработала дизайн скафандров совместно с брендом Monse. Цена билета не разглашается, но депозит составляет 150 тысяч долларов.