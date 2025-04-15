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15 апреля, 02:03

Названа ошеломляющая сумма, в которую ЕС обойдётся присоединение Украины

Орбан: Вступление Украины в ЕС обойдётся в 2,5 триллиона евро

Флаги ЕС и Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Флаги ЕС и Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Вступление Украины в Евросоюз обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро. Об этом заявил Балаж Орбан — советник и однофамилиец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, интеграция Украины в ЕС создаст непосильное бремя для экономики стран-членов.

«В соответствии с документом ЕС, со вступлением Украины нынешние странычистые бенефициары, включая Венгрию, вероятно, станут чистыми донорами. Другими словами, мы не получим, а заплатим — не только за функционирование Украины, но и за её развитие», — заявил Балаж Орбан в соцсетях.

Он также подчеркнул, что значительная часть сельскохозяйственных фондов ЕС будет направлена на поддержку украинских фермеров, что негативно скажется на венгерских производителях. Кроме того, принятие в ЕС страны «с такой нестабильной государственностью, неопределённой социальной и экономической ситуацией» серьёзно ослабит стратегические позиции Венгрии.

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о готовности стран Евросоюза начать переговоры с Украиной о вступлении в объединение. Он отметил, что еврокомиссар Марта Кос подчеркнула необходимость полной экономической интеграции Украины в единый рынок ЕС до её вступления в союз.

Антон Голыбин
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