Вступление Украины в Евросоюз обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро. Об этом заявил Балаж Орбан — советник и однофамилиец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, интеграция Украины в ЕС создаст непосильное бремя для экономики стран-членов.

«В соответствии с документом ЕС, со вступлением Украины нынешние страны — чистые бенефициары, включая Венгрию, вероятно, станут чистыми донорами. Другими словами, мы не получим, а заплатим — не только за функционирование Украины, но и за её развитие», — заявил Балаж Орбан в соцсетях.

Он также подчеркнул, что значительная часть сельскохозяйственных фондов ЕС будет направлена на поддержку украинских фермеров, что негативно скажется на венгерских производителях. Кроме того, принятие в ЕС страны «с такой нестабильной государственностью, неопределённой социальной и экономической ситуацией» серьёзно ослабит стратегические позиции Венгрии.