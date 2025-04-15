Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 01:37

ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2

SHOT: ВСУ атаковали Курск беспилотниками PD-2 и «Лютый»

ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля с помощью дронов PD-2 и «Лютый». Об этом сообщает SHOT/

Последствия атаки украинских БПЛА на Курск. Видео © SHOT

Очевидцы сообщают, что дроны летели на очень низкой высоте. По предварительной информации, атака была комбинированной и включала использование дронов вышеуказанных моделей.

По словам местных жителей, всего над Курском прогремело более 30 взрывов. Также в 2:42 была объявлена тревога ракетной опасности, которая была снята через пять минут.

Появилось видео последствий атаки украинских дронов на многоэтажку в Курске
Появилось видео последствий атаки украинских дронов на многоэтажку в Курске

Как ранее сообщили местные власти, при атаке на Курск погибла 85-летняя женщина и пострадали девять человек. Пожары возникли в трёх многоэтажных домах, кроме того, повреждены три частных домовладения. Один из беспилотников атаковал гараж скорой помощи, повреждены 11 автомобилей.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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