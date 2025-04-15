ВСУ атаковали Курск дронами «Лютый» и PD-2

ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля с помощью дронов PD-2 и «Лютый». Об этом сообщает SHOT/

Последствия атаки украинских БПЛА на Курск. Видео © SHOT

Очевидцы сообщают, что дроны летели на очень низкой высоте. По предварительной информации, атака была комбинированной и включала использование дронов вышеуказанных моделей.

По словам местных жителей, всего над Курском прогремело более 30 взрывов. Также в 2:42 была объявлена тревога ракетной опасности, которая была снята через пять минут.