При атаке БПЛА ВСУ на Курск одна женщина погибла и девять человек пострадали
Последствия атаки дронов ВСУ на Курск. Фото © Telegram / Курская область
В результате атаки украинских беспилотников на Курск погибла женщина, пострадали девять человек. После ударов дронов произошли пожары в нескольких домах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина», — проинформировали в пресс-службе.
В правительстве Курской области выразили соболезнования родным и близким погибшей, а также заверили семье окажут всю необходимую помощь.
Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. С ними работают медики.
В одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнём были повреждены восьмой и девятый этажи. Пожар был локализован силами МЧС. Жителей дома оперативно эвакуировали и разместили в ПВР.
Также пожар возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. На месте работают сотрудники МЧС. Жители домов также размещены в пункте временного размещения.
Кроме того, три частных дома были повреждены в результате сбросов с беспилотников.
Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, где были повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, массовая атака на город началась около 01:50 и продолжалась более часа. Также объявлялась тревога ракетной опасности, но уже через пять минут она была снята.