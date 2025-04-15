При атаке БПЛА ВСУ на Курск одна женщина погибла и девять человек пострадали

В результате атаки украинских беспилотников на Курск погибла женщина, пострадали девять человек. После ударов дронов произошли пожары в нескольких домах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина», — проинформировали в пресс-службе.

В правительстве Курской области выразили соболезнования родным и близким погибшей, а также заверили семье окажут всю необходимую помощь.

Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. С ними работают медики.

В одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнём были повреждены восьмой и девятый этажи. Пожар был локализован силами МЧС. Жителей дома оперативно эвакуировали и разместили в ПВР.

Также пожар возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. На месте работают сотрудники МЧС. Жители домов также размещены в пункте временного размещения.

Кроме того, три частных дома были повреждены в результате сбросов с беспилотников.

Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, где были повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.