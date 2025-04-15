Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский потерял возможность договариваться о помощи Украине из-за лжи и манипуляций. Своё мнение сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене парламентарий выразил в соцсетях.

По словам Дубинского, Зеленский обманывал администрацию президента США Джо Байдена, обещая украинские недра, но продав их британцам. Теперь ему приходится «петлять» перед Дональдом Трампом.

Ранее глава США обвинил Зеленского в постоянном стремлении к получению ракет от западных партнеров. Республиканец заявил, что Украина не должна была начинать войну со страной, которая в 20 раз больше, надеясь на поставки ракет. Он также возложил вину за конфликт на Джо Байдена, отметив стремление Украины к наращиванию военного потенциала.