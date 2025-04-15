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Регион
15 апреля, 01:44

«Ноль шансов»: В Раде поставили крест на попытках Зеленского выпросить помощь у США

Нардеп Дубинский: У Зеленского больше нет шансов на помощь Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский потерял возможность договариваться о помощи Украине из-за лжи и манипуляций. Своё мнение сидящий в СИЗО по обвинению в госизмене парламентарий выразил в соцсетях.

По словам Дубинского, Зеленский обманывал администрацию президента США Джо Байдена, обещая украинские недра, но продав их британцам. Теперь ему приходится «петлять» перед Дональдом Трампом.

«Если раньше можно было оставить какую-то вероятность на то, что ему опять повезёт, и он договорится, то сейчас ноль шансов. И не на кого опереться», — написал Дубинский.

Дубинский считает, что ситуация для Зеленского сложилась критическая и исход предрешён.

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Ранее глава США обвинил Зеленского в постоянном стремлении к получению ракет от западных партнеров. Республиканец заявил, что Украина не должна была начинать войну со страной, которая в 20 раз больше, надеясь на поставки ракет. Он также возложил вину за конфликт на Джо Байдена, отметив стремление Украины к наращиванию военного потенциала.

Антон Голыбин
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