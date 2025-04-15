Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 03:29

Спецпосланник Трампа высказался о будущей форме отношениях России и США

Уиткофф видит коммерцию как ключ к новым отношениям РФ и США

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Новые формы партнерства между Россией и Соединенными Штатами возможны через развитие коммерческих связей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что видит потенциал для придания нового импульса российско-американским отношениям, опираясь на взаимовыгодные коммерческие проекты. По его мнению, это создаст прочную основу для стабильности в регионе.

«Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнёрства ведут к стабильности», — отметил Уиткофф, отвечая на вопрос о перспективах украинского урегулирования.

По словам спецпосланника, обсуждения по Украине выходят за рамки «пяти территорий» и включают гарантии безопасности, а также отказ от планов по вступлению Украины в НАТО.

Демпартия США предложила ужесточить антироссийские санкции
Демпартия США предложила ужесточить антироссийские санкции

Ранее Стивен Уиткофф сообщил, что США активно ведут переговоры с Россией по украинскому вопросу. Он выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, а последняя встреча длилась около пяти часов.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar