Спецпосланник Трампа высказался о будущей форме отношениях России и США
Уиткофф видит коммерцию как ключ к новым отношениям РФ и США
Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Новые формы партнерства между Россией и Соединенными Штатами возможны через развитие коммерческих связей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Уиткофф подчеркнул, что видит потенциал для придания нового импульса российско-американским отношениям, опираясь на взаимовыгодные коммерческие проекты. По его мнению, это создаст прочную основу для стабильности в регионе.
«Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнёрства ведут к стабильности», — отметил Уиткофф, отвечая на вопрос о перспективах украинского урегулирования.
По словам спецпосланника, обсуждения по Украине выходят за рамки «пяти территорий» и включают гарантии безопасности, а также отказ от планов по вступлению Украины в НАТО.
Ранее Стивен Уиткофф сообщил, что США активно ведут переговоры с Россией по украинскому вопросу. Он выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, а последняя встреча длилась около пяти часов.