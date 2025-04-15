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15 апреля, 00:40

Демпартия США предложила ужесточить антироссийские санкции

Reuters: Демократы в Конгрессе США предложили ужесточить санкции против России

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robin Izaguirre

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robin Izaguirre

Представители Демократической партии в нижней палате Конгресса Соединённых Штатов Америки выступили с инициативой ужесточения санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники и копию документа.

«Демократы в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, который направлен на обеспечение безопасности и финансирования восстановления Украины, а также на введение строгих санкций против России», — говорится в сообщении.

По информации агентства, автором законопроекта является член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важную должность в комитете по международным делам.

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Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в США, ссылаясь на якобы вредные внешнеполитические действия России. Этот режим был введён бывшим президентом Джо Байденом, который также блокировал собственность России и вводил санкции против страны. В качестве причин для этих мер Москве вменялись «попытки подрыва проведения демократических выборов в Соединённых Штатах и других странах, а также кибердеятельность и влияние на иностранные правительства». В Кремле заявили, что в России ожидали продление республиканцем санкций

Никита Никонов
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