«Архитектор Бога»: Антонио Гауди стал блаженным по воле папы римского
Папа римский Франциск причислил Антонио Гауди к лику блаженных
Антонио Гауди. Обложка © Vatican News
Папа римский Франциск провёл беатификацию испанского архитектора Антонио Гауди, присвоив ему титул блаженного. Об этом сообщает Vatican News.
«Папа Франциск признал героические достоинства Антонио Гауди, испанского архитектора, известного во всём мире тем, что руководил работами по строительству церкви Святого Семейства в Барселоне. С сегодняшнего дня великий деятель каталонского модернизма почтён», — говорится в материале.
Архитектор работал над Саградой Фамилией более 40 лет и посвятил ему последние годы своей жизни, проживая рядом с храмом. В Ватикане отметили, что Гауди стремился через свою работу прославить Бога и сделать искусство способом приближения людей к вере.
Помимо этого, среди известных проектов Гауди — дворец Гуэль, дома Бальо, Висенс и другие сооружения, которые также оставили яркий след в истории архитектуры.
А 6 апреля папа римский Франциск впервые вышел на публику после длительной болезни. Он появился на площади Святого Петра в Ватикане после воскресной мессы, посвящённой страдающим и больным, и обратился к собравшимся.