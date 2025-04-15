«Архитектор Бога»: Антонио Гауди стал блаженным по воле папы римского

Папа римский Франциск провёл беатификацию испанского архитектора Антонио Гауди, присвоив ему титул блаженного. Об этом сообщает Vatican News.

«Папа Франциск признал героические достоинства Антонио Гауди, испанского архитектора, известного во всём мире тем, что руководил работами по строительству церкви Святого Семейства в Барселоне. С сегодняшнего дня великий деятель каталонского модернизма почтён», — говорится в материале.

Архитектор работал над Саградой Фамилией более 40 лет и посвятил ему последние годы своей жизни, проживая рядом с храмом. В Ватикане отметили, что Гауди стремился через свою работу прославить Бога и сделать искусство способом приближения людей к вере.

Помимо этого, среди известных проектов Гауди — дворец Гуэль, дома Бальо, Висенс и другие сооружения, которые также оставили яркий след в истории архитектуры.