На коляске и с назальной канюлей: Папа римский впервые появился на публике после тяжёлой болезни

Папа римский Франциск впервые вышел на публику после длительной болезни, сообщает Vatican News. Он появился на площади Святого Петра в Ватикане после воскресной мессы, посвящённой страдающим и больным, и обратился к собравшимся. Понтифик сидел в инвалидном кресле, у него было нечто похожее на назальную канюлю, которая помогала ему дышать.

Папа римский впервые вышел на публику после тяжёлой пневмонии. Видео © X / ewtnvatican

Несмотря на своё ослабленное здоровье, 88-летний понтифик приветствовал верующих и произнёс несколько слов, хотя его голос звучал тише обычного. Франциск возглавил богослужение в рамках Юбилейного года христианства, который католическая церковь отметит в 2025 году.