На коляске и с назальной канюлей: Папа римский впервые появился на публике после тяжёлой болезни
Vatican News: Папа римский впервые вышел на публику после длительной болезни
Папа римский Франциск впервые вышел на публику после длительной болезни, сообщает Vatican News. Он появился на площади Святого Петра в Ватикане после воскресной мессы, посвящённой страдающим и больным, и обратился к собравшимся. Понтифик сидел в инвалидном кресле, у него было нечто похожее на назальную канюлю, которая помогала ему дышать.
Папа римский впервые вышел на публику после тяжёлой пневмонии. Видео © X / ewtnvatican
Несмотря на своё ослабленное здоровье, 88-летний понтифик приветствовал верующих и произнёс несколько слов, хотя его голос звучал тише обычного. Франциск возглавил богослужение в рамках Юбилейного года христианства, который католическая церковь отметит в 2025 году.
Это было первое публичное появление главы Римско-католической церкви с момента его выписки из госпиталя. Папе был поставлен диагноз двустороннего воспаления лёгких, из-за чего он провёл в клинике почти 40 дней. Врачи рекомендовали ему полный покой на два месяца, и все мероприятия с его участием были отменены.
Напомним, в середине февраля Франциска госпитализировали с бронхитом, однако позже его состояние усугубилось: врачи обнаружили у понтифика почечную недостаточность и пневмонию. 7 марта он смог записать аудиообращение к верующим, где поблагодарил их за молитвы и поддержку, а 8 марта врачи стали делать осторожные прогнозы, что папа поправляется. Из больницы понтифика выписали 23 марта.
X / ewtnvatican