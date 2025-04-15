«Прости»: Младшая дочь Стриженовых выдала семейную тайну

13 апреля Анастасия Стриженова, старшая дочь ведущей телепрограммы «Доброе утро!» Екатерины Стриженовой, отметила своё 37-летие. В честь этого события Екатерина поделилась тёплыми словами в социальных сетях, рассказав о том, как гордится своей дочерью.

«Спустя годы, могу точно сказать — первый наш ребёнок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался!» — написала ведущая в соцсетях. Она также призналась, что восхищается тем, как Анастасия успевает совмещать карьеру, заботу о доме и трёх детях.

Младшая дочь Екатерины, Александра, добавила, что если бы не просьбы старшей сестры, она бы и не родилась.

«Систер, если бы не твои уговоры родителей на собачку или братика, меня бы не было. Прости, ТЗ они выполнили неточно. Люблю бесконечно, мне с тобой невероятно повезло», — отметила она в комментариях.