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12 марта, 13:44

Покосившееся фото и сгнившие цветы: Появились кадры заброшенной могилы Олега Стриженова

Могилу Стриженова на Троекуровском кладбище забросили через месяц после похорон

Могила Олега Стриженова. Фото © «Абзац»

Могила Олега Стриженова. Фото © «Абзац»

Спустя месяц после похорон народного артиста России Олега Стриженова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве так никто и не убрался. Кадры с места публикует «Абзац».

Портрет артиста покосился, могильный холм завален цветами, оставшимися с церемонии. Они уже давно увяли и засохли. Рядом на земле валяется несколько ваз. Венки, стоящие вокруг могилы, тоже пришли в негодность, но весь этот перегной почему-то до сих пор никто не убрал.

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Олег Стриженов умер 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные ишемическим инсультом. Одна из помощниц семьи рассказала, что жена артиста Лионелла Пырьева три ночи не спала и не ела после его смерти.

Владимир Озеров
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