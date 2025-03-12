Покосившееся фото и сгнившие цветы: Появились кадры заброшенной могилы Олега Стриженова
Могилу Стриженова на Троекуровском кладбище забросили через месяц после похорон
Могила Олега Стриженова. Фото © «Абзац»
Спустя месяц после похорон народного артиста России Олега Стриженова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве так никто и не убрался. Кадры с места публикует «Абзац».
Портрет артиста покосился, могильный холм завален цветами, оставшимися с церемонии. Они уже давно увяли и засохли. Рядом на земле валяется несколько ваз. Венки, стоящие вокруг могилы, тоже пришли в негодность, но весь этот перегной почему-то до сих пор никто не убрал.
Олег Стриженов умер 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные ишемическим инсультом. Одна из помощниц семьи рассказала, что жена артиста Лионелла Пырьева три ночи не спала и не ела после его смерти.