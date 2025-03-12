Покосившееся фото и сгнившие цветы: Появились кадры заброшенной могилы Олега Стриженова

Спустя месяц после похорон народного артиста России Олега Стриженова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве так никто и не убрался. Кадры с места публикует «Абзац».

Портрет артиста покосился, могильный холм завален цветами, оставшимися с церемонии. Они уже давно увяли и засохли. Рядом на земле валяется несколько ваз. Венки, стоящие вокруг могилы, тоже пришли в негодность, но весь этот перегной почему-то до сих пор никто не убрал.