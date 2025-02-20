Не расставались ни днём, ни ночью: Стало известно, как супруга Стриженова перенесла его утрату
Kp.ru: После смерти Стриженова его супруга не спала трое суток
Супруга советского актёра Олега Стриженова Лионелла Пырьева не спала трое суток после смерти мужа. Об этом журналистам рассказала одна из помощниц семьи.
«Конечно, это огромная для неё потеря, они же всё время были вместе, не расставались ни днём, ни ночью. Лионелла Ивановна его очень любила. В первые дни после ухода Олега Александровича Лина много плакала, трое суток не спала, от еды отказывалась», — сообщила она в беседе с kp.ru.
Собеседница издания добавила, что наконец поесть Пырьеву убедили сын Олега Стриженова Александр с супругой Екатериной. Они вместе с дочерьми Анастасией и Александрой часто её навещают и приносят продукты.
ТАСС / Вадим Тараканов