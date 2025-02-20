Не расставались ни днём, ни ночью: Стало известно, как супруга Стриженова перенесла его утрату

«Конечно, это огромная для неё потеря, они же всё время были вместе, не расставались ни днём, ни ночью. Лионелла Ивановна его очень любила. В первые дни после ухода Олега Александровича Лина много плакала, трое суток не спала, от еды отказывалась», — сообщила она в беседе с kp.ru.