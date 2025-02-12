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12 февраля, 12:08

Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Заворотнюк

Легендарного актёра Олега Стриженова похоронили рядом с могилой Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.

Могила Стриженова на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru

Прощание с народным артистом СССР состоялось в храме Святителя Николая, где собрались его близкие, друзья и знаменитости — Екатерина и Александр Стриженовы, Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева, Лариса Лужина и другие.

Церемония прощания с актёром Стриженовым в храме Святителя Николая. Видео © Life.ru

Напомним, Олег Стриженов ушёл из жизни в возрасте 95 лет 9 февраля. Предварительная причина смерти — осложнения после ишемического инсульта. Сегодня, 12 февраля, в Москве прошла церемония прощания с артистом. Гроб с телом Стриженова вынесли из церкви под овации.

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Наталья Демьянова
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