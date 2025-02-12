Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Заворотнюк
Легендарного актёра Олега Стриженова похоронили рядом с могилой Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.
Могила Стриженова на Троекуровском кладбище. Видео © Life.ru
Прощание с народным артистом СССР состоялось в храме Святителя Николая, где собрались его близкие, друзья и знаменитости — Екатерина и Александр Стриженовы, Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Елена Малышева, Лариса Лужина и другие.
Церемония прощания с актёром Стриженовым в храме Святителя Николая. Видео © Life.ru
Напомним, Олег Стриженов ушёл из жизни в возрасте 95 лет 9 февраля. Предварительная причина смерти — осложнения после ишемического инсульта. Сегодня, 12 февраля, в Москве прошла церемония прощания с артистом. Гроб с телом Стриженова вынесли из церкви под овации.