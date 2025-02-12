«Гигантский артист»: Актриса Лужина рассказала Life.ru, каким запомнит Стриженова

Актёр Олег Стриженов отличался честностью и искренностью. Но, что самое главное, он был выдающимся артистом. Такую оценку ему дала народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая пришла проститься с коллегой.

Актриса Лариса Лужина об умершем Олеге Стриженове. Видео © Life.ru

«Он был такой достаточно замкнутый человек, очень правдивый, честный, говорил всю правду в глаза, никого не боялся. Главное, что он был очень хороший талантливый артист, такой гигантский артист», — сказала актриса в беседе с Life.ru.