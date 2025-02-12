«Гигантский артист»: Актриса Лужина рассказала Life.ru, каким запомнит Стриженова
Актриса Лужина: Олег Стриженов был правдивым человеком и гигантским артистом
Актёр Олег Стриженов отличался честностью и искренностью. Но, что самое главное, он был выдающимся артистом. Такую оценку ему дала народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая пришла проститься с коллегой.
Актриса Лариса Лужина об умершем Олеге Стриженове. Видео © Life.ru
«Он был такой достаточно замкнутый человек, очень правдивый, честный, говорил всю правду в глаза, никого не боялся. Главное, что он был очень хороший талантливый артист, такой гигантский артист», — сказала актриса в беседе с Life.ru.
Она также отметила, что во время своего последнего визита в дом Стриженова её особенно впечатлили красивые картины, которые он сам создал. Лужина предположила, что в последние годы жизни Олег Александрович увлекался именно живописью.
Напомним, Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет 9 февраля. Предварительная причина смерти — осложнения после ишемического инсульта. Сегодня, 12 февраля, в Москве прошла церемония прощания с артистом. Гроб с телом Стриженова вынесли из церкви под овации. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк.