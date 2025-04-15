Появилось фото челябинца, покромсавшего ножом 11-летнего мальчика на улице

Челябинские полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на 11-летнего мальчика возле подъездов одного из домов по улице Дегтярёва в Металлургическом районе города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Челябинска.

Сотрудники полиции смотрели записи с камер видеонаблюдения, висящих во дворе дома, чтобы обнаружить преступника. Далее были опрошены свидетели, по наводкам которых злодея удалось вычислить. Психа задержали спустя 20 минут после того, как он попытался зарезать подростка. 37-летний злоумышленник имеет за плечами две судимости за имущественные преступления.