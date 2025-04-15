Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 05:25

Появилось фото челябинца, покромсавшего ножом 11-летнего мальчика на улице

Полиция Челябинска показала фото мужчины, пытавшегося зарезать подростка у дома

Подозреваемый. Обложка © Пресс-служба полиции Челябинска

Подозреваемый. Обложка © Пресс-служба полиции Челябинска

Челябинские полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на 11-летнего мальчика возле подъездов одного из домов по улице Дегтярёва в Металлургическом районе города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Челябинска.

Сотрудники полиции смотрели записи с камер видеонаблюдения, висящих во дворе дома, чтобы обнаружить преступника. Далее были опрошены свидетели, по наводкам которых злодея удалось вычислить. Психа задержали спустя 20 минут после того, как он попытался зарезать подростка. 37-летний злоумышленник имеет за плечами две судимости за имущественные преступления.

Ворвавшийся в челябинскую школу 25-летний выпускник оказался пауэрлифтером с кучей наград
Ворвавшийся в челябинскую школу 25-летний выпускник оказался пауэрлифтером с кучей наград

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске пьяный вусмерть мужик набросился на незнакомого 11-летнего мальчика с ножом во дворе жилого дома. Он успел нанести несколько ударов в тело подростка, но происходящее остановил прохожий.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar