Госдуму просят отложить на год регулирование рассрочки с 50 000 рублей

Ассоциация электронных денег обратилась к Госдуме с просьбой ещё на год перенести принятие законопроекта по регулированию рассрочек, иначе никто из селлеров не успеет перестроить работу. Об этом сообщает SHOT.

Чтобы наладить работу в соответствии с новыми правилами, операторам рассрочек нужно более 100 млн рублей. Также им необходимо успеть отрегулировать механизм обмена с госсистемами и перестроить клиентский путь. Если бизнес не успеет перестроиться под новые правила властей, то и клиенты столкнутся с трудностями, ведь им придётся отвыкать от привычной системы оплаты частями по принципу «Покупай сейчас, заплати потом».

Депутаты же намерены ввести регулирование рассрочек с 50 000 рублей и сплит-оплат уже с 1 декабря 2025 года.