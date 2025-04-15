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15 апреля, 06:00

Госдуму просят отложить на год регулирование рассрочки с 50 000 рублей

Ассоциация электронных денег просит ГД отложить проект о регулировании рассрочек

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Garun Studios

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Garun Studios

Ассоциация электронных денег обратилась к Госдуме с просьбой ещё на год перенести принятие законопроекта по регулированию рассрочек, иначе никто из селлеров не успеет перестроить работу. Об этом сообщает SHOT.

Чтобы наладить работу в соответствии с новыми правилами, операторам рассрочек нужно более 100 млн рублей. Также им необходимо успеть отрегулировать механизм обмена с госсистемами и перестроить клиентский путь. Если бизнес не успеет перестроиться под новые правила властей, то и клиенты столкнутся с трудностями, ведь им придётся отвыкать от привычной системы оплаты частями по принципу «Покупай сейчас, заплати потом».

Депутаты же намерены ввести регулирование рассрочек с 50 000 рублей и сплит-оплат уже с 1 декабря 2025 года.

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Ранее в Государственной думе утвердили в первом чтении два законопроекта, направленных на регулирование работы операторов сервисов рассрочки и защиту прав потребителей, которые пользуются такими услугами. Документом устанавливается максимальный срок рассрочки в 6 месяцев с 1 декабря 2025 года, с 1 декабря 2027 года он будет ограничен 4 месяцами. Предельный размер покупки в рассрочку без передачи сведений в бюро кредитных историй хотят установить на уровне 50 тысяч рублей.

Владимир Озеров
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