«Быстрее, с него кровь течёт!» Камера сняла спасение изрезанного ножом мальчика в Челябинске
Камера сняла, как прохожий вызвал скорую истекающему кровью ребёнку в Челябинске
Прохожий вызвал скорую мальчику. Фото © Интерсвязь / Умный город
На камеры наблюдения попал момент, когда прохожий вызвал скорую мальчику, раненному в результате нападения неадеквата с ножом в Челябинске. Напуганные ребёнок просил мужчину не оставлять его одного.
Прохожий вызвал скорую мальчику в Челябинске. Видео © Интерсвязь / Умный город
«Быстрее, с него кровь течёт! Он капает!» – кричит на кадрах спаситель, пока ребёнок просит его не бросать.
Ранил мальчика ранее судимый 37-летний житель Челябинска, его задержали спустя всего 20 минут и завели уголовное дело. За перемещениями злодея проследили по камерам, взять мужчину удалось на Доменной улице. Пострадавший мальчик госпитализирован.