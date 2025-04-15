«Быстрее, с него кровь течёт!» Камера сняла спасение изрезанного ножом мальчика в Челябинске

На камеры наблюдения попал момент, когда прохожий вызвал скорую мальчику, раненному в результате нападения неадеквата с ножом в Челябинске. Напуганные ребёнок просил мужчину не оставлять его одного.

Прохожий вызвал скорую мальчику в Челябинске. Видео © Интерсвязь / Умный город

«Быстрее, с него кровь течёт! Он капает!» – кричит на кадрах спаситель, пока ребёнок просит его не бросать.