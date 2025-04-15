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15 апреля, 05:57

«Быстрее, с него кровь течёт!» Камера сняла спасение изрезанного ножом мальчика в Челябинске

Камера сняла, как прохожий вызвал скорую истекающему кровью ребёнку в Челябинске

Прохожий вызвал скорую мальчику. Фото © Интерсвязь / Умный город

Прохожий вызвал скорую мальчику. Фото © Интерсвязь / Умный город

На камеры наблюдения попал момент, когда прохожий вызвал скорую мальчику, раненному в результате нападения неадеквата с ножом в Челябинске. Напуганные ребёнок просил мужчину не оставлять его одного.

Прохожий вызвал скорую мальчику в Челябинске. Видео © Интерсвязь / Умный город

«Быстрее, с него кровь течёт! Он капает!» – кричит на кадрах спаситель, пока ребёнок просит его не бросать.

Ранил мальчика ранее судимый 37-летний житель Челябинска, его задержали спустя всего 20 минут и завели уголовное дело. За перемещениями злодея проследили по камерам, взять мужчину удалось на Доменной улице. Пострадавший мальчик госпитализирован.

Появилось фото челябинца, покромсавшего ножом 11-летнего мальчика на улице
Появилось фото челябинца, покромсавшего ножом 11-летнего мальчика на улице
Андрей Бражников
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