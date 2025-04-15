Пять пуль и по машинам: Камера сняла зверское убийство сына ингушского чиновника у детсада
Камера детсада сняла убийство сына экс-главы села Экажево в Ингушетии Кациева
Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / serdalo_ingushetii
Камеры наблюдения в детском саду сняли жестокое убийство Мустафаы Кациева — сына экс-главы села Экажево Назрановского района Ингушетии Магомед-Башира Кациева. Судя по видео из Сети, расправе предшествовал горячий спор.
Убийство Мустафы Кациева. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / serdalo_ingushetii
На кадрах видно, как двое мужчин ссорятся у ворот детсада, после чего их обступает толпа. Затем один из героев видео набрасывается на жертву, который пытается сесть в машину. Попытки его оттащить от мужчины успехом не увенчались. Но после недолгой потасовки он сам бросается к машине и уезжает, остальные тоже спешно скрываются с места.
Напомним, в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего сына экс-главы населённого пункта Магомед-Башира Кациева. Неизвестные совершили не менее пяти выстрелов и сбежали на автомобиле без номеров. В ходе следственных работ были изъяты гильзы калибра 9х18 мм.