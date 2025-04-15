Пять пуль и по машинам: Камера сняла зверское убийство сына ингушского чиновника у детсада

На кадрах видно, как двое мужчин ссорятся у ворот детсада, после чего их обступает толпа. Затем один из героев видео набрасывается на жертву, который пытается сесть в машину. Попытки его оттащить от мужчины успехом не увенчались. Но после недолгой потасовки он сам бросается к машине и уезжает, остальные тоже спешно скрываются с места.