Российские войска пробили оборону и заставили ВСУ дрогнуть под Ямполовкой

Оборона украинских военных вблизи села Ямполовка в ЛНР обвалилась, после того как российские войска приступили к активному наступлению на данном участке фронта. Об этом сообщил в телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населённого пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — поделился он.

Марочко подчеркнул, что украинская армия была вынуждена в спешном порядке начать выводить свои подразделения из Торского и Ямполовки.