Российские войска пробили оборону и заставили ВСУ дрогнуть под Ямполовкой
Марочко: Войска РФ продавили оборону ВСУ и продвинулись у Ямполовки в ЛНР
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Оборона украинских военных вблизи села Ямполовка в ЛНР обвалилась, после того как российские войска приступили к активному наступлению на данном участке фронта. Об этом сообщил в телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населённого пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — поделился он.
Марочко подчеркнул, что украинская армия была вынуждена в спешном порядке начать выводить свои подразделения из Торского и Ямполовки.
Ранее Life.ru писал, что три разведчика из 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» обратили в бегство украинских солдат из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области.