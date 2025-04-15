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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 07:17

Российские войска пробили оборону и заставили ВСУ дрогнуть под Ямполовкой

Марочко: Войска РФ продавили оборону ВСУ и продвинулись у Ямполовки в ЛНР

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Оборона украинских военных вблизи села Ямполовка в ЛНР обвалилась, после того как российские войска приступили к активному наступлению на данном участке фронта. Об этом сообщил в телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населённого пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — поделился он.

Марочко подчеркнул, что украинская армия была вынуждена в спешном порядке начать выводить свои подразделения из Торского и Ямполовки.

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Ранее Life.ru писал, что три разведчика из 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» обратили в бегство украинских солдат из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области.

Татьяна Миссуми
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