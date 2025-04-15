Горняки оказались под завалами угольной шахты в Ростовской области, заведено уголовное дело

Обвал породы произошёл на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области, под завалами остались два работника. О ЧП сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошёл обвал породы. В этот момент в шахте находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра. Горные спасатели приступили к работам», – информирует глава региона.

На место ЧП выехали представители районной администрации. Следователи возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», прокуратура взяла его под контроль. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов к шахте выехали первый заместитель прокурора области Александр Гацко и Белокалитвинский городской прокурор Андрей Прищенко. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.