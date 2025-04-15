Младший сержант ВС РФ приговорён к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен ВСУ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении российского военнослужащего Романа Иванишина, который добровольно сдался в плен ВСУ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Мужчина получил 15 лет колонии.

Он служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознамённой бригаде. Во время судебного заседания сторона обвинения смогла доказать виновность Иванишина. Он получил срок по статье 338 УК РФ о дезертирстве и по ст. 352.1 УК РФ о сдаче в плен. Обвиняемый отправлен в колонию строгого режима на 15 лет. Также суд лишил военного звания «младший сержант». Это первый приговор в РФ в отношении российского бойца по статье о добровольной сдаче в плен ВСУ.