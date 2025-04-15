Младший сержант ВС РФ приговорён к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен ВСУ
Суд Сахалина приговорил к 15 годам солдата РФ Иванишина, сдавшегося в плен ВСУ
Боец РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении российского военнослужащего Романа Иванишина, который добровольно сдался в плен ВСУ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Мужчина получил 15 лет колонии.
Он служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознамённой бригаде. Во время судебного заседания сторона обвинения смогла доказать виновность Иванишина. Он получил срок по статье 338 УК РФ о дезертирстве и по ст. 352.1 УК РФ о сдаче в плен. Обвиняемый отправлен в колонию строгого режима на 15 лет. Также суд лишил военного звания «младший сержант». Это первый приговор в РФ в отношении российского бойца по статье о добровольной сдаче в плен ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что российскому бойцу Роману Иванишину грозит до 16 лет строгого режима по обвинению в сдаче в плен ВСУ и дезертирстве. В начале 2024 года Иванишин вернулся в Россию после обмена пленными и оказался под следствием. Дело, начатое в Южно-Сахалинске, было передано в Москву, а затем вернулось на Дальний Восток. На распространённом ВСУ видео Иванишин призывал солдат ВС РФ к дезертирству и осуждал СВО.