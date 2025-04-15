Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 08:02

Жильцы многоэтажки сняли на видео, как боец ВСУ совершил самоподрыв во дворе

На Украине военнослужащий ВСУ подорвал себя гранатой прямо во дворе жилой многоэтажки. Видео, снятое очевидцами, появилось в Сети. По предварительной информации, украинский солдат вернулся с фронта на время короткого отпуска.

Солдат ВСУ совершил самоподрыв. Видео © VK / РГ. Русское оружие

«Гранату убери! Отойди и убери гранату!» — кричит полицейский украинскому солдату. Правоохранителей вызвали сами жильцы дома, заметив мужчину в форме и с гранатой в руке.

Однако боец ВСУ не реагирует на уговоры и поднимает руку вверх, держа боеприпас. Полицейский стреляет, но военнослужащий успел выдернуть чеку и совершил самоподрыв.

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Ранее сообщалось, что в Кременчуге на Украине мужчина оказал сопротивление при попытке силовой мобилизации. Гражданин 1977 года рождения выстрелил в сотрудника военкомата из травматического пистолета. Его задержали, у военкома ранение ноги.

Обложка ©

VK / РГ. Русское оружие

Татьяна Миссуми
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