ВОЗ готовится к пандемии смертельного «вируса мамонтов» из недр Арктики

Учёные якобы отправились в Арктику, где нашли останки мамонта, и спавший тысячелетиями вирус вырвался наружу. Когда специалисты вернулись в свои страны, то у них появились симптомы, схожие с оспой. В ВОЗ подтвердили, что страны справились с проверкой. В организации добавили, что в реальной жизни ситуация могла быть гораздо хуже.