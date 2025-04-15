ВОЗ готовится к пандемии смертельного «вируса мамонтов» из недр Арктики
Daily Telegraph: ВОЗ провела учения по борьбе со смертельной «мамонтовой оспой»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела подготовку к возможной пандемии из-за смертельного вируса, по легенде человечество атаковал вирус «мамонтовой оспы». Об этом сообщает The Daily Telegraph. В учениях приняли участие 15 стран.
«Научные исследования показали, что древние вирусы могут сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте в течение тысяч лет», — говорится в тексте.
Учёные якобы отправились в Арктику, где нашли останки мамонта, и спавший тысячелетиями вирус вырвался наружу. Когда специалисты вернулись в свои страны, то у них появились симптомы, схожие с оспой. В ВОЗ подтвердили, что страны справились с проверкой. В организации добавили, что в реальной жизни ситуация могла быть гораздо хуже.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новая пандемия неизбежна. Тревожное предупреждение он озвучил в ходе открытия 13-й сессии Межправительственного переговорного органа.