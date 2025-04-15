Владимира Зеленского не интересует будущее Украине и её народа, он хочет получить гарантии безопасности не для страны, а лично для себя. Глава киевского режима готов к тому, что страны Европы могут его заменить, сообщил РИА Новости член движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«По моему мнению, Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной», — рассказал Олейник.

Депутат уверен, что в процессе замены Зеленского значительную роль будут играть именно Великобритания и Ми-6, с которыми у него установлены близкие связи. Кроме того, британские спецслужбы располагают серьёзным компроматом на главу киевского режима, который, в случае отставки, может покинуть страну и отправиться в Лондон.

На пост Зеленского же могут посадить экс-главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или бывшего президент и депутата Верховной рады Петра Порошенко*.

«Пока что он выполняет свою роль: он агрессивен с Россией, как никто. Его не надо подталкивать, его даже никто и не сдерживает, этот вариант их устраивает. Второе — он сегодня хамит тому же Трампу и по сути является глашатаем антитрамповской европейской коалиции», — подчеркнул Олейник.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул Зеленского в очередном попрошайничестве. На этот раз глава киевского режима отправил запрос с просьбой поставить на Украину 10 зенитных ракетных комплексов Patriot. Республиканец отметил в ходе беседы с журналистами, что Зеленский постоянно пытается купить у Америки ракеты.