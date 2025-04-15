В Южной Корее создали первого трансформирующегося жидкого робота

Инновационного «жидкого» робота разработали учёные Сеульского национального университета и Университета Гачон. Об этом сообщает Science Advances. Изобретение способно менять свою форму, проходить через узкие пространства и даже делиться на отдельные части, которые затем могут самостоятельно соединяться обратно.

Конструкция робота основана на специальной жидкости, покрытой слоем водоотталкивающих частиц. Благодаря этому покрытию он может легко передвигаться по водной поверхности и проникать в труднодоступные места, включая узкие щели.

Управление роботом осуществляется с помощью звуковых волн, что позволяет ему взаимодействовать с объектами как в воде, так и на твёрдой поверхности. Эта технология открывает широкие возможности для применения в различных областях, таких как медицина (например, доставка медикаментов), поисково-спасательные операции (проникновение в заваленные участки) и микроинженерия. Разработчики отметили, что их вдохновил образ жидкого робота Т-1000 из фильма «Терминатор 2».