Cлоны защитили детёнышей от землетрясения в зоопарке Сан-Диего и попали на видео

Слоны, живущие в зоопарке города Сан-Диего в американском штате Калифорния, во время землетрясения образовали круг со слонятами в центре, чтобы защитить их от опасности. Трогательное видео с решительными и организованными животными распространяется в соцсетях.

Слоны окружают детёнышей, чтобы защитить их от землетрясения. Видео © X / MarshaCollier

Ролик снят установленной в вольере камерой, в нём можно увидеть пять африканских слонов. Когда начинаются толчки, они разбегаются в стороны, однако почти сразу же взрослые особи по Ндлула, Умнгани, Хоси образуют круг с семилетними малышами Зули и Мхайю в центре. Зоологи отмечают, что эта характерная для слонов защитная стратегия.

Сейсмическая активность магнитудой 5,2 была зафиксировано в 193 км от Сан-Диего до Лос-Анджелеса. Предварительно, значительных разрушений удалось избежать, люди тоже не пострадали.