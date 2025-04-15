Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 13:02

Cлоны защитили детёнышей от землетрясения в зоопарке Сан-Диего и попали на видео

Слоны, живущие в зоопарке города Сан-Диего в американском штате Калифорния, во время землетрясения образовали круг со слонятами в центре, чтобы защитить их от опасности. Трогательное видео с решительными и организованными животными распространяется в соцсетях.

Слоны окружают детёнышей, чтобы защитить их от землетрясения. Видео © X / MarshaCollier

Ролик снят установленной в вольере камерой, в нём можно увидеть пять африканских слонов. Когда начинаются толчки, они разбегаются в стороны, однако почти сразу же взрослые особи по Ндлула, Умнгани, Хоси образуют круг с семилетними малышами Зули и Мхайю в центре. Зоологи отмечают, что эта характерная для слонов защитная стратегия.

Сейсмическая активность магнитудой 5,2 была зафиксировано в 193 км от Сан-Диего до Лос-Анджелеса. Предварительно, значительных разрушений удалось избежать, люди тоже не пострадали.

«Толчки были сильные»: Очевидцы рассказали о землетрясении в Таджикистане
«Толчки были сильные»: Очевидцы рассказали о землетрясении в Таджикистане

Вчера стало известно об очередном землетрясении в Мьянме. Магнитуда сейсмической активности составляла 5,3, а эпицентр располагался в 10 километрах от столицы государства — города Нейпьидо.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Животные
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar