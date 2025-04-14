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Регион
14 апреля, 03:09

Землетрясения продолжают сотрясать Мьянму

В Мьянме зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3

Мьянма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Мьянма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Новое землетрясение произошло в Мьянме. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр находился в 10 км от столицы страны — города Нейпьидо. Об этом сообщил Метеорологический департамент Таиланда.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в 03:02 по местному времени (13 апреля, 23:02 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В различных регионах страны ощущались повторные толчки магнитудой от 3,4 до 3,9. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме
Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Повторный толчок достиг магнитуды 6,4. Стихия затронула также Таиланд, Китай и Вьетнам. Трагедия унесла жизни более 5300 человек. Накануне в Мьянме зафиксировали новое землетрясение.

Антон Голыбин
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