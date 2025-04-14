Землетрясения продолжают сотрясать Мьянму

Новое землетрясение произошло в Мьянме. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр находился в 10 км от столицы страны — города Нейпьидо. Об этом сообщил Метеорологический департамент Таиланда.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в 03:02 по местному времени (13 апреля, 23:02 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В различных регионах страны ощущались повторные толчки магнитудой от 3,4 до 3,9. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.