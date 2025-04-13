В Мьянме произошло новое землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в воскресенье в 05:25 по московскому времени (08:55 по местному). Эпицентр находился в 84 километрах к югу от города Мандалай, население которого около 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.