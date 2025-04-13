В Мьянме произошло новое землетрясение
В Мьянме зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмическая активность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov
В центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в воскресенье в 05:25 по московскому времени (08:55 по местному). Эпицентр находился в 84 километрах к югу от города Мандалай, население которого около 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Стихия нанесла значительный ущерб. Погибло более 5300 человек, пострадало свыше 7100. Разрушено около 10 тысяч строений. 4 апреля в регионе зафиксировали повторную сейсмическую активность магнитудой 4,7.