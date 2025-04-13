«Толчки были сильные»: Очевидцы рассказали о землетрясении в Таджикистане

Россиянин Алексей, проживающий в Таджикистане, описал свои ощущения от мощных подземных толчков. Землетрясение разбудило его в 9:40 утра, дом ощутимо содрогался.

«Я в Таджикистане. Землетрясение меня разбудило в 9:40. Толчки были сильные, учитывая, что я живу на третьем этаже, ну и дом, конечно, качало. Хорошо, что я не живу на 16-м этаже. Ну, неприятно было. Дома остался. Пару минут качало. Вещи — нет [не падали]», — сказал в беседе с «Газетой.ru».