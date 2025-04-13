«Толчки были сильные»: Очевидцы рассказали о землетрясении в Таджикистане
Россиян рассказал, как от землетрясения в Таджикистане сотрясались дома
Вид на Душанбе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p
Россиянин Алексей, проживающий в Таджикистане, описал свои ощущения от мощных подземных толчков. Землетрясение разбудило его в 9:40 утра, дом ощутимо содрогался.
«Я в Таджикистане. Землетрясение меня разбудило в 9:40. Толчки были сильные, учитывая, что я живу на третьем этаже, ну и дом, конечно, качало. Хорошо, что я не живу на 16-м этаже. Ну, неприятно было. Дома остался. Пару минут качало. Вещи — нет [не падали]», — сказал в беседе с «Газетой.ru».
В Узбекистане землетрясение ощущалось не менее сильно. Жительница Ташкента Наталья, проживающая на девятом этаже высотного дома, рассказала, что толчки длились около 15 секунд. По её словам, люстра раскачивалась так, что они с дочкой сразу выбежали на улицу, чтобы перестраховаться. Собеседница издания отметила, что в их квартире, к счастью, ничего не упало, но многие соседи также предпочли эвакуироваться, опасаясь повторных толчков.
Напомним, сегодня утром в восточной части Таджикистана начались мощные сейсмические толчки. Без разрушений не обошлось: землетрясение повредило 17 зданий — жилые дома и школу. Информация о пострадавших не публиковалась.