На Камчатке зафиксировали землетрясение

Ощутимые подземные толчки зарегистрированы на Камчатке. Землетрясение магнитудой 4,9, по данным местного филиала Единой геофизической службы РАН, произошло в Авачинском заливе на глубине 58,9 километров. Эпицентр находился в 74 километрах от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане.

Землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизове. Сила толчков составила 3-4 балла, в зависимости от микрорайона. Они были зафиксированы в 21:45 по местному времени (12:45 мск).