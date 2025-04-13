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13 апреля, 10:43

На Камчатке зафиксировали землетрясение

ЕГС РАН: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Ощутимые подземные толчки зарегистрированы на Камчатке. Землетрясение магнитудой 4,9, по данным местного филиала Единой геофизической службы РАН, произошло в Авачинском заливе на глубине 58,9 километров. Эпицентр находился в 74 километрах от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане.

Землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизове. Сила толчков составила 3-4 балла, в зависимости от микрорайона. Они были зафиксированы в 21:45 по местному времени (12:45 мск).

Ранее сообщалось, что в Таджикистане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Изначальная оценка сейсмической активности составляла 6,4 балла, но данные были скорректированы. Позднее стало известно, что последствием буйства стихии стало разрушение 17 зданий, в том числе жилых домов и школы.

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Ольга Сливченко
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