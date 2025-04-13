Жилые дома и школа: Землетрясение повредило 17 зданий в Таджикистане

Мощное землетрясение на востоке Таджикистана повредило 17 зданий: в их числе жилые дома и одна школа. Информацию о природном катаклизме передаёт Центр управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС и гражданской обороне при правительстве страны.

Известно, что толчки были зафиксированы в 09.24 по местному времени (07.24 мск). Согласно информации от КЧС, эпицентр землетрясения находился в Раштском районе, в 160 километрах на северо-восток от Душанбе. Сейсмологи из Таджикистана определили магнитуду в 5 в Раштском районе и в 4 в Душанбе.