Жилые дома и школа: Землетрясение повредило 17 зданий в Таджикистане
В Таджикистане 17 зданий были повреждены в результате землетрясения
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Мощное землетрясение на востоке Таджикистана повредило 17 зданий: в их числе жилые дома и одна школа. Информацию о природном катаклизме передаёт Центр управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС и гражданской обороне при правительстве страны.
Известно, что толчки были зафиксированы в 09.24 по местному времени (07.24 мск). Согласно информации от КЧС, эпицентр землетрясения находился в Раштском районе, в 160 километрах на северо-восток от Душанбе. Сейсмологи из Таджикистана определили магнитуду в 5 в Раштском районе и в 4 в Душанбе.
Ранее стало известно о новом землетрясении в Мьянме. В центральной части страны произошли подземные толчки магнитудой 5,5, которые были зафиксированы в воскресенье в 05:25 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 84 километрах к югу от крупного города Мандалай.