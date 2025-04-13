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Регион
13 апреля, 05:23

В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Таджикистан страдает от землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MuhsinRina

Таджикистан страдает от землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MuhsinRina

В Таджикистане случилось землетрясение мощностью в 5,9 баллов. Об этом докладывает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально магнитуду толчков оценили в 6,4 балла, но вскоре показатель снизили.

Сообщается, что землетрясение заметили в 07:24 по московскому времени в 170 километрах от города Худжанд. Там проживает более 198 тысяч человек. Очаг толчков выявили на глубине в 16 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Напомним, 28 марта в Мьянме случилось мощное землетрясение. Стихия разрушила много объектов. Число жертв и раненых исчисляется тысячами. Разрушены около 10 тысяч строений. 4 апреля в регионе зафиксировали повторную сейсмическую активность магнитудой 4,7. 13 апреля там случилось ещё одно землетрясение.

Николай Рюмин
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