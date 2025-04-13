В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

В Таджикистане случилось землетрясение мощностью в 5,9 баллов. Об этом докладывает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально магнитуду толчков оценили в 6,4 балла, но вскоре показатель снизили.

Сообщается, что землетрясение заметили в 07:24 по московскому времени в 170 километрах от города Худжанд. Там проживает более 198 тысяч человек. Очаг толчков выявили на глубине в 16 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.